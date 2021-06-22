Вице-мэр Москвы рассказала о своей ревакцинации от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прошла ревакцинацию от коронавируса нового типа. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад сделать соответствующую прививку. Я сама вакцинировалась больше чем полгода назад, и ревакцинацию я прошла, и все люди в моем окружении ее тоже на сегодняшний день прошли», — заявила вице-мэр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повторную вакцинацию россиян от COVID-19 неизбежной.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 130 тыс. человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».