Вице-мэр Москвы рассказала о своей ревакцинации от COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прошла ревакцинацию от коронавируса нового типа. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад сделать соответствующую прививку. Я сама вакцинировалась больше чем полгода назад, и ревакцинацию я прошла, и все люди в моем окружении ее тоже на сегодняшний день прошли», — заявила вице-мэр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повторную вакцинацию россиян от COVID-19 неизбежной.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, в эти дни было зарегистрировано более 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 130 тыс. человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».