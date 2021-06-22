США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры

Экспорт российской икры в прошлом году увеличился на 12% по сравнению с 2019 годом, при этом США вошли в топ-10 покупателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Отмечается, что поставки российской продукции на экспорт в 2020 году достигли 1,213 тысячи тонн.

«Самый мощный прирост спроса на российскую икру за пять лет показали Соединенные Штаты: поставки увеличились с 4 тонн в 2016 году до 28 тонн в 2020 году, то есть на 640%, или в 7,4 раза», — говорится в сообщении ЦОЭ.

При этом лидерство по объему импорта российской икры удерживает Украина (604 тонны), далее следуют Белоруссия (176 тонн) и Казахстан (153 тонны).

Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). В первую десятку покупателей российского продукта также вошли Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Китай.

Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов уточнил, что рост показателя связан с повышением поставок белой икры: по итогам 2020 года они выросли на 25%, до 663 тонн.

Ранее аналитики сообщили, что в апреле 2021 года россияне покупали красную икру по самым высоким ценам за последние 10 лет. За 1 кг лососевой икры они в среднем платили 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.