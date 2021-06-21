В Грузии на аукционе продали дачу Лаврентия Берии

В Грузии состоялся аукцион, в ходе которого частная компания выкупила за 2 млн 504 тыс. лари ($791 тыс.) в поселке Коджори 22 560 кв. м несельскохозяйственной земли, на которой расположена загородная резиденция бывшего главы МВД СССР Лаврентия Павловича Берии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Организатором приватизации госимущества в рамках правительственной программы «100 инвестиционных предложений бизнесу» выступило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Приобретатель -— ООО «Иберотель», принадлежащая ООО Park Capital management грузинского бизнесмена Зураба Цихистави. По словам директора компании Иване Барбакадзе, компания займется реконструкцией здания и превратит его в элитный отель после того, как Министерство культуры согласует с инвестором параметры реставрации строения.

Поселок Коджори расположен в пригороде Тбилиси и считается элитным летним курортом.

В 2018 году аукционный дом Julien's Auctions продал на торгах в Лос-Анджелесе статую голого экс-президента США Дональда Трампа.