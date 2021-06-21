Авиакомпания S7 возобновит рейсы в Турцию с 10 июля

Авиакомпания S7 запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва — Анталья с 10 июля», — рассказали в компании.

Россия с 22 июня восстанавливает авиасообщение с Турцией. Полеты в эту страну были ограничены в средине апреля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Ранее о расширении полетов в Турцию с 25 июня объявила авиакомпания «Аэрофлот». Перевозчик увеличит до двух рейсов в день полеты из Москвы в Стамбул, запустит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, с 1 июля полеты в Турцию возобновляет лоукостер «Победа».