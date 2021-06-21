Merrill Lynch повысил целевую цену по акциям «Роснефти» на 10%

Merrill Lynch повысил целевую цену по ценным бумагам «Роснефти» на 10% до $9,9/ГДР в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора.

В частности, прогноз по EBITDA «Роснефти» на 2021 год повышен на 20% до 2,17 трлн руб., прогноз прибыли на акцию повышен на 46% до 116,3 руб./акция, дивидендная доходность вырастет до 9,8%.

Что же касается 2022 года, то на него прогнозы еще выше: EBITDA 2,6 трлн руб., прибыль на акцию 146,5 руб., дивидендная доходность 12,4%.

Ещё в 2020 году аналитики Merrill Lynch Карен Костанян и Екатерина Смык прогнозировали рост дивидендной доходности «Роснефти», основным фактором такого роста называя проект «Восток Ойл». Этому проекту они присвоили статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорилось в отчете.

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America.

При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд. Банк J.P. Morgan оценивает проект в $127 млрд.( в том числе $26 млрд – СПГ). «Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan.

Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают они.

«Восток Ойл» сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». Например, Goldman Sachs окрестил его «магнитом для инвесторов».

В июне «Роснефть» и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали Соглашение об основных условиях сделки по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл». А ранее 10 % «Восток Ойл» приобрел один из крупнейших мировых трейдеров Trafigura.