Названы российские регионы-лидеры по потреблению алкоголя

Москва в текущем году стала лидером по потреблению алкоголя в абсолютных показателях, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Так, за первый квартал текущего года жители столицы купили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков (в прошлом году — 6,7 млн).

Второе место заняла Московская область с показателем 6 млн (6,35 млн), а третье — Санкт-Петербург с 3,37 млн декалитров (3,5 млн).

В десятку регионов, где активно покупают спиртное, также попали Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

При этом на первом место по потреблению водки оказалась Московская область, а шампанского, вина и коньяка — Москва.

Минимальный спрос на алкогольные напитки зафиксирован в Ингушетии. Жители республики за тот же период приобрели 6 тыс. декалитров спиртного. За ней в списке субъектов РФ с минимальным потреблением алкоголя следует Чечня — 11 тыс. декалитров. Тройку замкнула Чукотка с показателем 28,7 тыс. декалитров.

В десятку наименее пьющих регионов также вошли Тыва (36,7 тыс.), Ненецкий автономный округ (37,4 тыс.), Карачаево-Черкессия (42,3 тыс.), Кабардино-Балкария (46 тыс.), Северная Осетия — Алания (49 тыс.), Калмыкия (67,2 тыс.) и Еврейская автономная область (86 тыс. декалитров).

Ранее сообщалось, что более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь.