Слуцкий назвал новые санкции США примером недобросовестной конкуренции

Санкции США по «Северному потоку — 2» являются примером «недобросовестной конкуренции» по продвижению американского газа на европейский рынок. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА «Новости».

«Не надо впадать в иллюзии и считать, что более-менее конструктивный дух Женевы в одночасье изменит этот вектор политики Вашингтона», — сказал он.

Вместе с этим Слуцкий отметил, что в настоящее время еще рано говорить о том, какими именно будут эти санкции и какой ответ последует со стороны России.

«В любом случае, «Северный поток — 2» фактически достроен и, уверен, ввод его в эксплуатацию также состоится в обозримом будущем!» — подытожил Слуцкий.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США анонсировали новые санкции в отношении «Северного потока — 2», заявив, что продолжат вводить санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода.