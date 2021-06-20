Европейские страны стали скупать российские товары

На фоне пандемии коронавирусной инфекции товарооборот России и Евросоюза увеличился, с января по апрель он составил 70,3 миллиарда евро. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил, что сейчас ЕС чаще приобретает продукцию топливно-энергетического комплекса, сообщает РИА «Новости».

В Евростате предполагают, что к повышенному спросу на российскую продукцию повлияло ослабление антикоронавирусных ограничений. В результате наблюдается плавное восстановление европейской экономики.

«Например, значительно выросли поставки природного газа из-за аномально холодной и затяжной зимы в Европе. По информации «Газпрома», за три месяца сразу на 30,7% в годовом исчислении», — уточнил Гойхман.

42,5 миллиарда евро — такой был импорт ЕС из России за первые четыре месяца года. По экспорту из ЕС: лидируют Соединенные Штаты (125,4 миллиарда евро), Великобритания (почти 88) и Китай (около 74). У России — 27,8 миллиарда (плюс 7,3%).

«Европейская экономика хоть и медленно, но восстанавливается после сложного 2020 года», — подчеркнул владелец и CEO брокерской̆ компании Gerchik & Co Иван Крошный.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что в первом квартале 2022 года экономические показатели Евросоюза вернутся к доковидному уровню.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности. Список был подготовлен Международной бизнес-школой IMD совместно с Московской школой управления «Сколково».