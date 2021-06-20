Американец стал триллионером, вложив $20

Американец из штата Джорджия Крис Вильямсон благодаря криптовалютным вкладам всего за одну ночь стал триллионером. Об этом рассказал Fox Business.

Крис вложил $20 в криптовалюту под названием Rocket Bunny (Реактивный Кролик). По аналогии с тем, как размножаются кролики, его вложение очень быстро приумножилось. Когда Вильямсон однажды проснулся утром и проверил счет на экране своего телефона, то обнаружил, что стал долларовым триллионером.

«Вновь посмотрев на счет, я буквально выпал из кровати. После чего позвонил своему другу и попросил у него помощи, чтобы он объяснил, как мне продать все это прямо сейчас», — поделился Вильямсон в интервью.

Он отметил, что попытался перевести криптовалюту на другой счет, но обнаружил, что в этом случае сумма будет совершенно иной.

Чтобы выяснить ситуацию Крис обратился в поддержку площадки для купли и продажи криптовалюты Coinbase, где ему сообщили, что сейчас изучают этот вопрос. Вильямсон также обратился и к создателю Rocket Bunny, но не получил ответа.

«Спасибо, что связались с нами. В настоящее время мы изучаем вашу учетную запись, чтобы найти ответ на ваш вопрос. Мы свяжемся с вами по электронной почте, как только получим его», — ответили Вильямсону в службе поддержки Coinbase.

В этой ситуации «триллионер» сохранил чувство юмора.

«Когда смотришь на все обстоятельства, то понимаешь, что в итоге никогда не получишь эту сумму», — отметил Крис.

Он отметил, что в случае, если все же получит деньги, то будет с их помощью помогать людям. В первую очередь членам своей семьи.

Сейчас счет с триллионом долларов заморожен. Крис не может снять с него деньги, купить что-либо или торговаться на криптобирже.

При этом, друг Вильямсона живущий в городе Джаспер, штат Джорджия, тоже приобрел Rocket Bunny. Но аналогичной выручки за этим не последовало.

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