Эксперт рассказал о главных уловках супермаркетов

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью для «Радио Sputnik» рассказал о том, на какие уловки идут супермаркеты, чтобы завлекать покупателей и заставлять их покупать больше.

«Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара, к пониманию того, что ему хотелось бы его купить», — пояснил Беляев.

После чего, по словам экономиста, магазины снижают цены на эти товары. В большинстве случаев, магазины стремятся использовать желание людей приобрести товар по якобы сниженной цене. По его словам, нужно очень внимательно относится к резкому снижению цен в продуктовых отделах — это почти всегда означает скорое окончание срока годности.

Точно также работает идея с подарками за покупку тех или иных товаров.

«Если вы купили товар даже со скидкой, то уже заплатили и за него, и частично за товар, который вам дают в виде подарка. Причем в виде подарка вам дают, как правило, что-то неликвидное, то есть то, что нельзя продать никаким другим образом», — рассказал Беляев.

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