В Госдуме поддержали идею об увеличении материнского капитала

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала инициативу уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой об увеличении материнского капитала и расширении его формы.

«Нужно сказать, что с мнением Анны Кузнецовой полностью согласен и российский народ. Мы все с вами проголосовали за наш основной закон — Конституцию России, в соответствии с которой все адресные выплаты, пособия, пенсии, то есть, по сути, все меры социальной поддержки будут индексироваться на размер инфляции. Поэтому, конечно, материнский капитал не остановится в своем увеличении и будет продолжать расти на соответствующий процент», — сказала Бессараб.

Депутат напомнила, что в текущем году маткапитал на первого ребенка составляет 483 тыс. рублей.

«На второго ребенка, если на первого ребенка материнский капитал не получали, можно получить 639 тыс. рублей... И конечно, формы, а именно цели, на которые можно израсходовать материнский капитал, должны расширяться», — заключила Бессараб.

По ее словам, необходимо сделать так, чтобы материнский капитал мог использоваться для приобретения автомобиля, «например, для многодетной семьи».

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила повысить маткапитал.