Сочи оказался лидером по росту цен на вторичную недвижимость
Сочи стал лидером по росту цен на вторичное жилье среди 50 крупнейших городов страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным аналитиков SRG, с мая 2018 по май 2021 года стоимость жилья на вторичном рынке 50 крупнейших городов России выросла на 30%, до 71,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
В Сочи за три года средняя стоимость вторичной недвижимости выросла на 63,9%, до 150,65 тыс. руб. за «квадрат».
По мнению гендиректора сочинской компании «Городской риэлторский центр» Юлии Усачевой, ключевое влияние на ценообразование оказал спрос, резко возросший на фоне пандемии COVID-19.
На втором месте по росту стоимости жилья оказалась Балашиха, где с 2018 по 2021 год «вторичка» подорожала на 49,78%, до 125,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В топ-пять также вошли Улан-Удэ — прирост 46,8%, до 64,8 тыс. руб. за 1 кв. м, Казань — 45,9%, до 95,9 тыс. руб., и Калининград — 43,4%, до 75,8 тыс. руб.
Меньше всего вторичная недвижимость за три года подорожала в Ростове-на-Дону — на 10,6%, до 62,1 тыс. руб. за «квадрат», в Кирове — на 12,2%, до 46,2 тыс. руб., и Челябинске — на 14,4%, до 43,6 тыс. руб.
По оценкам SRG, Москва находится на 12-м месте по росту цен на вторичную недвижимость. Цены выросли на 38,2%, до 257,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Петербурге «вторичка» стала стоит на 41,2% выше — 151 тыс. руб. за 1 кв. м.
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