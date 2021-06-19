Эксперт рассказал, почему Россия не может отказаться от доллара

Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что нефть котируется именно в американской валюте. Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передает РИА «Новости».

Центробанк России в прошлом году уменьшил долю евро (29,2%), доллара (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и других валют. Количество доллара снижается как в резервах, так и торговле: доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам 2020 года до исторического минимума — 55,8%, а по итогам четвертого квартала – до 48,3%.

По словам Сухова, снижение доли американской валюты оправдано за счет того, что ЗВР в принципе должны отражать валютные трансакции резидентов, связанные с расчетами с их торговыми партнерами. Доля Соединенных Штатов как торгового партнера в торговле с Российской Федерацией небольшая — 3,2% от всего экспорта в 2018 году.

При этом эксперт заметил, что отказ от доллара вряд возможен по причине того, что один из главных российский товаров на экспорт — нефть — котируется на внешних рынках в американской валюте.

«Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для ЗВР», — сказал Сухов.

Эксперт также выразил мнение, что повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на рынке России и использование полученных рублей для торговых операций.

Ранее сообщалось, что ЦБ не откажется полностью от доллара в международных резервах России.