Киев ввел санкции против украинского и российского бизнесменов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении украинского бизнесмена Дмитрия Фиршата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», - заявил Данилов во время брифинга.

Кроме того, в «черный список» попал российский предприниматель Павел Фукс. В Киеве его считают «причастным к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине».

Также были введены персональные санкции против шести физических и четырех юридических лиц, якобы связанных со спецслужбами РФ и причастных к организациям кибератак.

Ранее сообщалось, что СНБО продлил ограничительные меры против «определенного числа граждан РФ и граждан Украины и компаний РФ».