Мошенники придумали, как нажиться на любителях электросамокатов

Появился новый способ мошенничества, якобы предлагающий по сниженной стоимости или бесплатно пользоваться электросамокатами, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», — рассказали в компании.

Также желающим за определенную плату предлагаются «секреты», как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита.

Отмечается, что в своих схемах мошенники также описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих сим-карт и оплату залога виртуальной банковской картой. Стоимость подобных «инструкций» составляет от одной до трех тысяч рублей, говорят специалисты.

Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов отметил, что эти способы мошенничества указывают на то, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Он отметил, что от таких «бесплатных схем», прежде всего, страдают пользователи, а не сервисы шеринга.

Ранее сообщалось, что число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200%.