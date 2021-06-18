В Госдуме предложили способ обезопасить курорты от коронавируса

Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода предложил обязать гостиницы, санатории и пансионаты проводить экспресс-тестирование на коронавирус нового типа туристов при заезде. Кроме того, он заявил о необходимости повторного тестирования путешественников во время их пребывания на курортах не реже одного раза в неделю. Соответствующее письмо парламентарий направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, пишут «Известия».

По словам политика, такой подход позволит избежать массовых заражений, которые могут привести к полному закрытию курортов.

Он в своем обращении, ссылаясь на прогнозы ВОЗ и независимых экспертов, указал, что летом текущего года ожидается третья волна COVID-19, которая придется на пик отпускного сезона. Воевода заявил, что опыт прошлогоднего летнего отдыха показал, что большой поток туристов, который ежегодно наблюдается на морских курортах страны, обернулся тем, что путешественники «развезли» коронавирусную инфекцию по своим родным регионам по возвращению с отпусков.

Он подчеркнул, что наиболее действенным способом борьбы с распространением заболевания на курортах может стать экспресс-диагностика с последующей изоляцией заболевших. В случае положительного теста у граждан, их предлагается направлять на лечение в местные амбулаторные учреждения.