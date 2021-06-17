В Опоре России назвали возможный локдаун «последним гвоздем в крышку гроба» рестораторов

Для общепита новый локдаун — «последний гвоздь в крышку гроба, катастрофический удар по туризму и общепиту», заявил «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин.

Без мощной поддержки государства многих предприятий МСП после снятия ограничений страна не досчитается, заметил эксперт. Он подчеркнул, что беспроцентные кредиты уже не помогут сохранить бизнес.

«Государству придется взять на себя зарплатный фонд, что-то сделать с коммуналкой, потому что мы стоим — а она «капает», и дать каникулы по муниципальной и федеральной аренде», — перечисляет он необходимый минимум.

В «Опоре России» надеются, что власти столицы не будут закрывать рестораны и отели, а максимум ужесточат ограничения по посадке.

Ранее о введении нового локдауна в Москве сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники. Глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк публикацию опроверг, но последовавшее заявление мэра Сергея Собянина, напротив, было посвящено возможным скорым ужесточениям.

«Будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация... Мы находимся очень близко к более жестким решениям по ограничениям в борьбе с коронавирусом, временным, но жестким» — сказал он.

Ранее сообщалось, что московские рестораторы на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили ему провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. Мэрия обещала рассмотреть этот вопрос.