«Лента» объявила о второй за месяц покупке розничной сети

Торговая сеть «Лента» купит четвертого по величине ретейлера в Пермском крае — розничную сеть «Семья» — за 2,35 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что «Лента» планирует интегрировать супермаркеты в свою розничную сеть. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд торговой сети, супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома в «Мини Ленту».

Сделка будет закрыта летом текущего года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По словам ретейлера, данная сделка полностью укладывается в стратегию магазина по увеличению числа собственных супермаркетов и магазинов у дома.

В результате транзакции доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%. Кроме того, объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ретейлера в Перми.

Ранее сообщалось, что торговая сеть «Лента» приобретет торговую сеть Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн.