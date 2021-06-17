Прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в некоторых регионах

В ряде регионов России был выявлен необоснованный рост цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Генеральной прокуратурой РФ на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты», — сообщили в ведомстве.

Рост цен выявлен на плодоовощную продукцию. В частности, речь идет о моркови, картофеле, капусте белокочанной и репчатом луке. Прокурорам регионов поручено провести соответствующие проверки с привлечением контролирующих органов. В ведомстве добавили, что результаты работы находятся на особом контроле Генпрокуратуры.

Ранее Минсельхоз отреагировал на рекордный рост стоимости картофеля и других овощей за последние пять месяцев. Ведомство назвало проблему сезонной и вполне традиционной.