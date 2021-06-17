Крупный производитель рыбных консервов рассказал о массовой подделке сайры

Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов заявил, что в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры. Об этом сообщает РБК.

По словам Ефремова, несколько месяцев назад специалисты компании обратили внимание, что магазины предлагают много консервированной сайры, а продукция «Доброфлота» не продается из-за более высокой цены.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — пояснил управляющий.

В «Доброфлоте» предполагают, что недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье, сайру, более дешевым — сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра. Также Ефремов подчеркнул, что на таких банках часто указано соответствие ГОСТу. Это, по его мнению, вызывает доверие у потребителя и способствует увеличению объема продаж.

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