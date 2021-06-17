СМИ: Росавиация призвала авиакомпании поощрять привитых пассажиров

Росавиация обратилась к авиакомпаниям и аэропортам с призывом поддержать вакцинацию от коронавируса нового типа, сообщает издание «Известия» со ссылкой на телеграммы ведомства главам авиапредприятий.

По данным издания, в одной из телеграмм Росавиация просит авиакомпании рассмотреть возможность поощрения привитых от коронавируса пассажиров бонусами и скидками, а также включиться в освещение пользы вакцинации.

При этом в другой глава ведомства Александр Нерадько советует бизнесу авиаотрасли привлекать внимание сотрудников и пассажиров к вакцинации как к эффективному способу защиты от коронавируса.

Кроме того, глав территориальных управлений Росавиации просят рекомендовать подведомственным организациям сообщать о вакцинации при помощи голосовых и видеосообщений в аэропортах и самолетах.

При этом Нерадько подчеркивает, что вакцинация является добровольной, главная цель – разъяснить целесообразность и необходимость прививок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 в России.