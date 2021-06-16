Основной владелец OnlyFans стал миллиардером в пандемию

Основной владелец сервиса подписки OnlyFans, украинско-американский бизнесмен Леонид Радвинский за финансовый год стал долларовым миллиардером по версии американского Forbes.

Forbes оценил состояние Радвинского, которому принадлежит контроль в Fenix International (сюда входит OnlyFans), в $1,8 млрд. С ноября 2019 пода по ноябрь 2020 выручка сервиса выросла на 553%.

«В связи с тем, что производство фильмов — для взрослых и других — было закрыто во время пандемии, и миллионы одиноких людей застряли дома, бизнес OnlyFans процветал. В течение [финансового] года к ноябрю 2020 года выручка OnlyFans составила $400 миллионов, что на 540% больше, чем в предыдущем году — 80% поступило от американских клиентов», — отмечает издание.

Отмечается, что сам Радвинский «неоднократно отказывался» от комментариев. Представитель OnlyFans также отказался отвечать на запрос издания.

Радвинский купил не менее 75% Fenix International в 2018 году.

Ранее сообщалось, что звезда OnlyFans модель Росио Пино из Мексики баллотируется в парламент и обещает в случае избрания обеспечить проведение бесплатных операций по увеличению груди.