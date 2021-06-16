В России биржевая цена дизельного топлива побила исторический рекорд

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость дизельного топлива выросла до максимального значения с 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии 15 июня торговалось по 52 615 руб. за тонну (цена увеличилась на 0,28%). Таким образом, с начала июня индекс вырос на 2,21%.

При этом Минэнерго не видит рисков для появления топливного дефицита. В ведомстве утверждают, что демпфирующий механизм поможет предотвратить рост цен выше инфляции на дизтопливо на внутреннем рынке.

21 мая Российский топливный союз предупредил россиян о возможном дефиците бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков. В свою очередь, в министерстве энергетики заявили, что возможность дефицита бензина и дизельного топлива в стране исключена. В ведомстве пояснили, что рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой «демпферного механизма» с начала мая этого года.