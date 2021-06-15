В Госдуме назвали планы Киева по смене налоговых правил в Крыму удивительными

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с «Газетой.Ru» назвал планы Киева по смене налоговых правил в Крыму удивительными.

«Можно подумать, из Крыма выстраивалась очередь на пропускном пункте Чаплынка для подачи налоговых деклараций. Видимо, начальник налоговой службы до сих пор не предупредил руководство, что Крым с 2014 года не входит в состав Украины, и чтобы исправить эту оплошность, предложил отменить льготы, которых не было. Впрочем, и для крымчан эта новость стала откровением — оказывается, они жили в украинском налоговом раю, о котором они даже не подозревали. Так что если в Киеве этим событием нас решили удивить, то у них получилось», — сказал Бальбек.

Ранее сообщалось, что власти в Киеве собираются отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Это приведет к тому, что на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как на Украине. Согласно действующему законодательству, проживающие в Крыму украинцы считаются иностранцами. По этой причине с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, однако при этом им недоступны пенсионное обеспечение и украинские банковские услуги.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.