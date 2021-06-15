В России на издание книг не хватает макулатуры

Российские книжные издательства заявили, что в стране подорожала бумага, что, в свою очередь, может привести к повышению цен на продукцию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

Отмечается, что в ФАС уже пообещали провести соответствующую проверку и обратились по этому поводу к производителям бумаги. По словам финансового директора фабрики ООО «Пролетарий СПБ» (продавец переплетного картона) Виталия Калиничева, рост цен с начала 2021 года составил 39%, в первую очередь такие изменения произошли из-за повышения стоимости макулатуры за год более чем в два раза.

Он также добавил, что из-за ограничений, веденых на фоне пандемии коронавируса, в России значительно стало не хватать макулатуры, а на нее приходится 60% себестоимости картона. Еще одной причиной подорожания бумаги стало падение курса рубля, поскольку оборудование для производства бумаги закупается в Европе.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что ранее рост не превышал 7% в год. Он выразил мнение, при сохранении текущей ситуации с ценами, стоимость российской бумаги сравняется с той, что выпускается в Европе.

В письме, направленном на адрес ФАС, говорится, что аналогичное обращение уже готовят издатели прессы. В частности, президент издательского дома «Лев» Лев Елин указал, что рост цен на журналы из-за подорожания бумаги может достигнуть 16%.

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