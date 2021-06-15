Зеленский захотел от МВФ особого положения для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский счел несправедливыми требования, выдвигаемые Международным валютным фондом (МВФ) к Украине. Его слова приводятся на сайте офиса главы государства.

По мнению Зеленского, от Украины нельзя требовать того же, что от от других государств.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война», – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что сотрудничество с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, поэтому Киев выполнит все взятые на себя обещания.

Ранее директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что Украина может получить от фонда деньги лишь в том случае, если ее Нацбанк и антикоррупционные учреждения станут независимыми.