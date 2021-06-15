Россиянам рассказали, кто получает пенсию в 446 тысяч рублей

К профессиям, получающим самую высокую пенсию в России, относятся космонавты и летчики-испытатели, сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм».

«По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», – рассказал эксперт.

По его словам, люди, занимающиеся экстремальными видами деятельности и приносящие пользу человечеству, могут получать повышенную пенсию и имеют право на дополнительные выплаты.

Кроме того, две пенсии могут получать военные, которые после выхода на пенсию по выслуге лет устраиваются на должность, не относящуюся к военной службе.

При этом размер страховой пенсии по старости, которую получает основная масса пенсионеров, зависит от пенсионных коэффициентов, которые были накоплены за время работы. Так, за 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициентов.

Ранее заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Елена Бибикова назвала категории людей, обладающих правом на получение двух пенсий.