В США заподозрили Россию в хищении пособий по безработице

США потеряли порядка $400 млрд из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, об этом сообщает Axios со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.

Чтобы получить пособия злоумышленники воруют чужие личные данные, снимают через посредников деньги в банкомате, а затем отравляют за рубеж.

По словам главы компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуда Талкова, из США вывели как минимум 70% похищенных средств. Он считает, что преступники «определенно действуют при поддержке правительства».

Большинство денег было переведено в Россию, Нигерию и Китай.

В декабре 2020 года сообщалось, что в США резко увеличилось число заявок на получение пособий по безработице. На тот момент за выплатами обратились 885 тыс. раз.

В марте этого года конгресс одобрил предложенный президентом США Джо Байденом American Rescue Plan на 1,9 трлн долларов. Основная часть денег пойдет на поддержку граждан.