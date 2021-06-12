Собственники торговых центров попросили Собянина не закрывать фудкорты

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил не закрывать ТЦ после объявления московскими властями новых антиковидных ограничений. Соответствующее обращение мэру города Сергею Собянину направил директор совета Олег Войцеховский, сообщает РБК.

Организация призвала дать возможность продолжить работу фудкортов с ограничениями, которые позволят пресечь распространение новой коронавирусной инфекции. В РСТЦ добавили, что готовы оказать экспертную поддержку.

В совете также указали, что отрасль общественного питания сильно пострадала от ограничительных мер в 2020 году и до сих пор не оправилась от их последствий. В РСТЦ выразили опасение, что в результате новых мер часть предприятий не вернется к работе, из-за чего пострадает качество бизнеса, а десятки тысяч людей потеряют работу.

12 июня Собянин объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве водятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19: c 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни, а сами «длинные выходные» продлеваются до 20 июня. Кроме того, перестанут работать фуд-корты, кафе и ресторанам запретят обслуживать посетителей ночью, а в парках закроют аттракционы и детские площадки.