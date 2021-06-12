Названы претендующие на получение жилья в 2021 году категории граждан

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что в 2021 году существует около 140 категорий граждан, имеющих право на получение жилья от государства. Об этом пишет «Российская газета».

Самая массовая категория — «очередники», которые встают на учет на получение жилья в муниципалитетах. Такие люди могут получить жилплощадь по договору социального найма, а позже приватизировать ее. С 2005 года в такую очередь могут вставать только малоимущие граждане, на которых приходится жилплощадь меньше учетной нормы.

На помощь государства с получением жилья могут рассчитывать и льготники, например, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-сироты, судьи, прокуроры. Некоторым категориям выдают государственный жилищный сертификат на покупку квартиры, который позволяет покрыть большую часть ее стоимости. Эта функция доступна переселенцам, чернобыльцам, переезжающим с Крайнего Севера и закрывающихся городов.

По словам Косаревой, сейчас в очереди на жилье стоят более 4 млн семей, из них чуть более 2 млн — «обычные» очередники. При этом в настоящее время государство практически не выдает жилье, а средний срок ожидания составляет более 20 лет.

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