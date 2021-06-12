Россияне начали быстрее возвращать долги коллекторам

Россияне в текущем году быстрее возвращают просроченные долги, переданные коллекторам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В среднем такие задолженности в 2021 году возвращаются за один год и десять месяцев, тогда как в 2020 году этот показатель составлял более двух лет. При этом в прошлом году срок возврата долгов вырос.

«Помимо причин, связанных с пандемией, на эту тенденцию повлиял тот факт, что коллекторские агентства активно предоставляли кредитные каникулы физическим лицам», – пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Он отметил, что в 2021 году обращений за кредитными каникулами стало меньше, и выразил надежду на возвращение к показателям 2019 года.

«Срок погашения долга как таковой свидетельствует о финансовом положении россиян, стабильности экономики», – заявил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель.

Ранее коллекторы перечислили самых недисциплинированных заемщиков.