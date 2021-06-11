Московские бизнесмены предложили выплачивать сотрудникам деньги за вакцинацию

Предприниматели из Москвы предложили правительству города организовать выплату премий для тех сотрудников их предприятий, кто сделает прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли столицы Дениса Немерюка.

«В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются. Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий, <…> на которых написано «Я вакцинирован», — рассказал Немерюк.

Также он прокомментировал идею о введении в ресторанах антиковидных зон, в которых вакцинированные посетители смогут находиться без средств защиты.

«Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, какие требования. И, собственно говоря, хватит ли у них на это сил и возможностей. Думаю, что пообщаемся в ближайшие дни с бизнесом», — пояснил Немерюк.

Ранее стало известно, что в Москве усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер на праздниках.