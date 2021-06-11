В МИД допустили рассмотрение вопроса об использовании китайского аналога SWIFT

Спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что министры финансов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут рассмотреть вопрос об использовании внутри организации китайского аналога международной платежной системы SWIFT. Об этом он сказал на онлайн-брифинге, сообщают «Известия».

При этом он уточнил, что данный вопрос ни разу не поднимался в рамках консультаций по линии национальных координаторов.

«Не исключаю, что, может быть, кто-то инициирует данный вопрос в ходе планируемой встречи министров финансов. Она у нас была назначена буквально в первой декаде июня, но перенесена на более поздний срок», — подчеркнул Хакимов.

ШОС готовит меморандум о взаимопонимании с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и прорабатывает несколько соглашений с другими многосторонними структурами, заключил спецпредставитель.

Ранее представитель SWIFT в России исключил отключение страны от системы.

28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.