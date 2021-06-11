Фитнес попросили включить в потребительскую корзину

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила Минтруд России включить фитнес-услуги в потребительскую корзину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова за подписью президента АОФИ Ольги Киселевой.

По информации АОФИ, на сегодняшний день отмечается рост спроса на физкультурно-оздоровительные услуги фитнес-клубов.

Уточняется, что включение позволит акцентировать внимание граждан, предприятий и ведомств на важности систематических занятий спортом для каждого человека и страны.

По словам Киселевой, сейчас фитнес «уже не премиальная история», безлимитное посещение может стоить от 500 руб. в месяц.

«Понимая, что такая инициатива требует внесения изменений в законодательные акты, выражаем свою готовность включиться в работу и предоставить все необходимые данные и экспертную оценку», — говорится в письме.

При включении фитнес-услуг в потребительскую корзину, ее стоимость может вырасти на 500 руб. в месяц при безлимитном посещении. Однако, если человек будет посещать спортзал «хотя бы раз в неделю, то это будет еще меньше», подчеркнула она.

Ранее Минтруд предложил признать утратившим силу положения о потребительской корзине в России.