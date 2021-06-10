Еще одна страна закрыла небо для Белоруссии
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като объявил, что страна закрывает небо для самолетов белорусских авиакомпаний. Его слова приводит японская телерадиокомпания NHK.
«Принятые белорусскими властями меры нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, белорусским авиакомпаниям не будет разрешен въезд в Японию. Также с Белоруссией не будут заключаться какие-либо договоренности об открытии авиамаршрутов», — сказал Като.
По его словам, Минск не признал то, что самолет Ryanair принудили к посадке, из-за чего нельзя исключать, что такая ситуация не повторится. Кроме того, Токио рекомендовал своим авиакомпаниям избегать полетов над территорией Белоруссии.
Като еще раз осудил принудительную посадку самолета и призвал белорусские власти освободить задержанных.
Ранее президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Решение было принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.