Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка

Центральный банк России 9 июня отозвал лицензию у Энергомашбанка. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 145 место в банковской системе России.

Соответственное решение Центробанк принял в связи с тем, что регулятор полностью утратил свой капитал, занимался высоко-рисковой бизнес-моделью, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

«В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала», — говорится в сообщении.

Кроме того, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «РФИ Банка».

В конце мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского »Заубер Банка», московского банка «ИРС», а также у казанского акционерного общества «Нарат».