Блинкен назвал строительство «Северного потока — 2» реальностью

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» — это реальность. сообщает ТАСС.

«Реальность заключается в том, что физическое завершение [строительства] трубопровода было фактически решенным делом», - сказал Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом Блинкен подчеркнул, что США будут добиваться «конкретных действий», чтобы сократить «негативные последствия», связанные с реализацией проекта.

Также, по его словам, Вашингтон изучает, что можно сделать, чтобы в сложившейся ситуации поддержать интересы США, Украины и других затронутых стран.

Накануне Блинкен заявил, что Вашингтон может вернуть санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.