Стало известно, кто станет новым куратором стройки космодрома «Восточный»

Новым заместителем главы «Роскосмоса» по стройке может стать 34-летняя Татьяна Андреева-Янская, которая работает в госкорпорации с 2017 года. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА «Новости».

В рамках своих должностных обязанностей она будет курировать ход строительства космодрома «Восточный».

«Готовится представление ее кандидатуры на утверждение наблюдательным советом госкорпорации в среду», — сказал собеседник агентства.

Татьяна Андреева-Янская является выпускницей МФЮА, Финансового университета при правительстве, РАНХиГС и Академии Генштаба. В «Роскосмос» женщина перешла из Минстроя России, где она занимала должность заместителя начальника отдела экономики строительства, а также являлась ведущим советником департамента финансов.

3 июня стало известно, что Юрий Росляк, который являлся заместителем главы «Роскосмоса» и курировал строительство космодрома «Восточный», был освобожден от своей должности.