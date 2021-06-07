Хуснуллин рассказал, почему РФ не может отказаться от трудовых мигрантов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что Россия не может отказаться от трудовых мигрантов из-за низкой производительности труда. Такое заявление он сделал в эфире программы «Специальный гость» на RTVI.

«К сожалению, пока у нас низкий уровень производительности труда, мы вынуждены пользоваться мигрантами. Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», — сказал он.

Премьер уточнил, что мигранты готовы работать за меньшую зарплату, на которую не соглашаются россияне. По его словам, за счет этого снижается себестоимость строительства, потому что ее четверть на стройках составляет оплата труда. Таким образом, если рабочая сила вырастет в цене на 50%, то все строительство подорожает на 12,5%, за что придется платить потребителю.

Ранее Хуснуллин объяснил, что во время пандемии коронавируса жилье дорожает из-за нехватки трудовых ресурсов и общей мировой тенденции к инфляции.

Он напомнил, что из России уехали больше миллиона мигрантов. Кроме того, было подчеркнуто, что в 2021 году дорожали строительные материалы на фоне общей инфляции.