На Украине назвали причину провала в борьбе с «Северным потоком — 2»

Украина не смогла помешать строительству российского трубопровода «Северный поток — 2» из-за неспособности руководства страны как следует выстраивать политику по сохранению транзита. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов, передает РИА «Новости».

Он напомнил о том, что строительство проекта финансируют также компании из Европы.

«Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока — 2», тем более, что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», — сказал Суслов.

По его мнению, в связи с этим некоторые украинские чиновники выступают с антиевропейскими заявлениями, которые неправомерны. Экс-министр подчеркнул, что каждый в этом мире, прежде всего в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы.

Политик отметил, если Украина потеряет доходы от транзита газа, то лишь по той причине, что руководство страны оказалось неспособно грамотно выстраивать политику по его сохранению.

«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод. – прим. ред.). Рассказывал Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки», — добавил Суслов, отметив, что ФРГ теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удивился отказом США ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.