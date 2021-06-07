В России хотят ограничить перевозки туристов на зарубежные курорты

Российским авиакомпаниям могут аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов, которые отправляют туристов в страны, с которыми регулярное авиасообщение еще не возобновлено, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, Ростуризм уже сообщил операторам о своих планах и предупредил их об ответственности перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг. Ранее так же сделала Росавиация.

В телеграмме ведомства авиаперевозчикам, которая размещена на портале Tourdom, сказано, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возможно лишь «при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств».

Издание уточняет, что в настоящее время регулярное авиасообщение восстановлено с 43 странами. Среди них — Хорватия, Марокко, Греция, Египет и другие. Перевозка в эти страны осуществляется как грузопассажирскими, так и обычными рейсами. Как отметил источник газеты, стоимость рейсов остается высокой из-за низкой частоты таких полетов.

Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru рассказали «Газете.Ru», что Греция стала самым популярным зарубежным направлением на лето.