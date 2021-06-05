Греция запретила полеты в страну белорусским авиакомпаниям

Белорусским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство Греции и посадку в греческих аэропортах. Управление гражданской авиации этой страны выпустило в субботу, 5 июня, соответствующее извещение (NOTAM), передает РИА «Новости».

Греческим авиакомпаниям указали избегать полетов в РПИ (Район полетной информации) Минска.

NOTAM, которое уже вступило в силу, действует до 5 июля текущего года и следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве ЕС или приземляться в его аэропортах. Вместе с тем авиакомпаниям Евросоюза рекомендовано избегать воздушного пространства Белоруссии, сообщило управление.

Запрет не распространяется на случаи вынужденной посадки или вынужденного пролета по воздуху, а также в случае гуманитарных рейсов.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После этого инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair саммит лидеров стран Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение вступило в силу в субботу, 5 июня.