«Роснефть» в основном завершила формирование ресурсной базы «Восток Ойл»

Компания «Роснефть» в основном завершила формирование ресурсной базы своего флагманского проекта «Восток Ойл», заявил его директор Владимир Чернов.

«В рамках ранее заявляемого проекта этот процесс завершен. Но формирование запасов — это такой творческий процесс, который не заканчивается никогда, на самом деле, — заявил Чернов ТАСС. — Наши геологи постоянно мониторят участки, рассматривают, доизучают все окрестности. На сегодняшний день в проект входит уже 52 лицензионных участка. Но расширение ресурсной базы активно продолжается».

Чернов не исключает и позитивных сюрпризов: «Только в прошлом году было открыто два месторождения, одно из них уникальное — это Западно-Иркинское с объемом запасов более 500 млн тонн».

«Мы продолжаем вести масштабные геологоразведочные работы, 2D- и 3D-сейсмику, строительство поисково-разведочных скважин с применением самых современных технологий. Продолжается, как я уже отметил, изучение перспективных участков. Если же говорить об экономической логике проекта, она уже подтверждена и только улучшается», — подытожил Чернов.