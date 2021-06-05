«Роснефть» завершит первый этап строительства «Восток Ойл» в 2024 году

Компания «Роснефть» завершит первый этап строительства проекта «Восток Ойл» в 2024 году, заявил его директор Владимир Чернов.

«Да, завершение первого этапа как раз планируется в 2024 году, — пояснил он. — Поэтому, по сути, проект будет работать как стабилизирующий элемент мирового энергетического рынка. Как некий балансир, который обеспечит прогнозируемое развитие рынков».

На вопрос ТАСС о том, возможна ли вторая фаза проекта — условный «Восток Газ», и планируется ли в свою очередь уже в нем привлечение иностранных партнеров, Чернов ответил ТАСС так: «Действительно, подтвержденные запасы и ресурсы газа достаточно большие. Сейчас они проходят стадии техноэкономических оценок и обоснования. О реализации второй фазы и ее возможной конфигурации говорить еще очень рано».

Чернов напомнил, что много лет посвятил работе на Ванкорском проекте «Роснефти».

«Восток Ойл» — это продолжение, новая, более высокая планка, — пояснил он. — И это не просто проект, который принесет компании и ее акционерам прибыль. Это сотни тысяч высококвалифицированных рабочих мест на долгосрочный период, это комплексная инфраструктура, которая затрагивает буквально все сферы жизнедеятельности региона: развитие авиации, речного и морского транспорта, энергетики, связи».

«Оживут удаленные северные населенные пункты, появится транспортная доступность у людей, к ним придет высокоскоростной интернет. Все запланированные инвестиции — это огромные заказы для российской промышленности. Это проект, который, без преувеличения, вдохнет в регион новую жизнь, даст колоссальный импульс развитию экономики страны — до 2% повышения годового ВВП», — подчеркнул директор «Восток Ойл».

Сейчас же, по словам Чернова, в рамках проекта завершается оформление правоустанавливающих документов: «Земельные участки, кстати, уже оформлены общей площадью — совсем свежие цифры — больше 10,5 тыс. га. Также в завершающей стадии оформление участков площадью 6,5 тыс. га».

*С января проводится мобилизация подрядных организаций для строительства первоочередных объектов и объектов подготовки производства, — рассказал Чернов. — Мобилизованы уже сотни единиц строительной и специальной техники для разработки карьеров, для отсыпки — это грузоперевозящая самосвальная техника. Начаты работы по подготовке пунктов разгрузки с реки Енисей, базы хранения МТР, вахтовых жилых городков. Разворачивается строительство трубопроводной системы, на Таймыр уже прибыли первые группы подрядных организаций для строительства порта. В целом на проект завезено уже порядка 200 тыс. тонн грузов».