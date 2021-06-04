Маркировка товаров позволит снизить уровень контрафакта, считают эксперты

В ходе Петербургского международного экономического форуме представители власти и бизнеса приняли участие в сессии «Борьба с контрафактом как точка роста экономики».

По оценкам Всемирного экономического форума, потери мировой экономики от нелегального оборота в 2020 году могут составить $2,2 трлн, или 3% от мирового ВВП.

В России от нелегальной торговли только табачной продукции бюджет теряет до 100 млрд. рублей ежегодно, среди других отраслей, наиболее подверженных проблеме нелегального оборота - детские игрушки (около 35%), одежда и обувь (29%), автозапчасти (20%), мелкая потребительская электроника и аксессуары, включая наушники, зарядки, чехлы (17,5%).

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов уверен, что система маркировки – реальный цифровой прорыв в нашей стране: «Это работа с большими базами данных и очень серьезное высокотехнологичное решение. По большому счету, аналогов решения, охватывающего такое количество товарных групп, которое у нас есть сейчас, в мире - нет».

«Мы сейчас рассчитываем, что по мере развертывания система маркировки и в табаке, и в легкой промышленности будет способствовать «обелению» рынка. По нашим оценкам, здесь мы полностью согласны с Минпромторгом, только по табаку мы оцениваем порядка 70-100 млрд рублей. Это те деньги, которые могут оказаться в бюджете в следующем году или через год», - сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Контрафакт - серьезная проблема, и система маркировки - один из самых эффективных способов ему противостоять, — говорит Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий. - За два года в систему маркировки вошли 12 товарных групп, они составляют примерно 12% от несырьевой части ВВП страны».

По словам Дубина, система маркировки позволяет оптимизировать свои производственные процессы, потребителю – проверить качество товара и его характеристики через приложение «Честный ЗНАК» и узнать о нем всю информацию. На текущий момент «Честным ЗНАКом» уже пользуются 3,5 млн человек.

Генеральный директор субрегиона Россия, Центральная Азия и Беларусь Группы «БАТ» Фарук Енер напомнил, что ежегодно федеральный бюджет теряет около 100 млрд рублей от нелегального оборота табачных изделий. «Сегодня Россия находится на 2-ом месте в абсолютном выражении после Бразилии по количеству проданных нелегальных сигарет», - уточнил он. По его словам, сокращение доли «серого» товара до менее чем 1% приведет росту легального рынка более чем на 200 млрд рублей и тысячам новых рабочих мест.