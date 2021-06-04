В ОАЭ запускается процесс подготовки к приему карт «Мир»

Платежная система «Мир» и компания «Network International», лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 4 июня.

Подписание состоялось в рамках деловой программы ПМЭФ. Документ подписали генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и глава Департамента оптимизации бизнес-процессов по ОАЭ компании «Network International» Камал Кант.

В настоящее время компания Network готовит платежные POS-устройства к приему российских карт «Мир» не только по контактному, но и бесконтактному интерфейсу в ОАЭ. Значительную часть работы планируется завершить уже осенью 2021 года.

Сегодня практически две трети операций по картам «Мир» совершаются с использованием бесконтактной технологии, напомнил Комлев.

«После завершения подготовки Network к приему разных способов оплаты по карте «Мир» российские туристы смогут использовать привычный способ совершения платежей во время туристических и деловых поездок в ОАЭ», - резюмировал он.