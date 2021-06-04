Биткоин упал в цене после твита Илона Маска

Цена биткоина упала на $3 тыс., до $36,5 тыс., на это указывают данные биржи Binance.

Это произошло после твита американского предпринимателя Илона Маска. До начала торгов он выложил мем о расставании, подписав «Биткоин» и добавив разбитое сердечко.

Ранее цена биткоина опустилась ниже $40 тысяч. За неделю криптовалюта подешевела на 31%. Падение началось после того, как Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет продавать электромобили за биткоины. Еще одну волну паники на рынке запустила новость о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой.