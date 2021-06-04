Глава Минтруда оценил шансы на то, что 31 декабря станет выходным днем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Минтруд рассмотрит возможность выходного 31 декабря. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского междуародного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта», — сказал министр журналистам.

Ранее Котяков объявил, что у россиян будут десятидневные новогодние каникулы в 2022 году. По его словам, к 31 декабря добавится 9 дней в январе.

До этого в Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни для россиян. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в частности, День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.