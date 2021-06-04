В Москве арестовали бизнесмена, похитившего 900 млн рублей у Минобороны

В Москве правоохранители арестовали технического директора компании «Аникс» Сергея Федосеева, его обвиняют в хищении почти 900 миллионов рублей у Минобороны. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Предполагаемое преступление было совершено при выполнении контракта, заключенного с главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ), на поставку 230 тысяч автомобильных аккумуляторных батарей в 2017-2019 годах. После проверки, 3 марта 2020 года, правоохранители начали расследование.

По имеющейся информации, Федосеев, используя различные махинации, похитил у Минобороны 860,3 миллиона рублей, выделенные на госзаказ. Бизнесмену предъявили обвинение в июне 2020 года. Суд поместил обвиняемого под домашний арест, но тот нарушал условия, угрожая по телефону свидетелям и препятствуя расследованию. После этого его заключили под стражу.

Ранее суд арестовал замглавы одного из департаментов Минпромторга Ольгу Покидышеву и экс-главу этого же департамента Ольгу Колотилову. Последняя в январе этого года стала советницей губернатора Новгородской области. Следствие считает, что они совершили мошенничество в особо крупном размере.