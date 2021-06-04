Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Правоохранители собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, декларирующих себя борцами с российским государством, сообщил ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», — заявил Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава региона добавил, что многие из тех, кто «противопоставляют себя, нагнетают истерию» против России, не стесняются владеть недвижимостью в Крыму.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — отметил Аксенов.

Аксенов считает, что если чиновники ведут антигосударственную деятельность в Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то ответственность по имущественным вопросам не будет исключением.

Ранее в Крыму не захотели обсуждать с Зеленским статус полуострова — глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что всякие переговоры на тему статуса Крыма категорически исключены, жители региона не намерены обсуждать это с Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.